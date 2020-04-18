Турция провела учебную атаку по ливийскому городу

Турецкие истребители "нанесли удар" по ливийскому городу Аль-Вишке, назвав это якобы учениями.

ВВС Турции использовали для этого американские истребители F-16. По словам представителей оборонного ведомства, в акватории Средиземного моря проводятся учения. Участие в них принимают корабли, истребители и бомбардировщики. Именно так Анкара попыталась оправдаться в атаке ливийского городка, передает ФАН.

Пользователи Сети сообщали, что с самого утра над территорией района и акваторией кружили самолеты. Согласно официальным данным, в небе летали три заправщика KC-135R, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7T Peace Eagle 13-001 и два транспортника — С-130 и А-400.

Правительство Турции попыталось оправдаться в атаке подписанным с боевиками ПНС Ливии соглашением. Однако документ не был признан многими странами, чьи интересы не были учтены.