Либеральная "Новая газета" публикует фейки о ситуации с COVID-19 в Чечне, а журналисты "Эха Москвы" устроили травлю, направленную против чеченского народа.

В минувшие выходные специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина обвинила чеченские власти в сокрытии достоверных данных о зараженных COVID-19 в стране. Более того, в статье "Смерть от коронавируса — меньшее зло" указано, что якобы врачам не предоставляют средства защиты и необходимое оборудование.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что информация "Новой" является абсурдом. Сотрудники издания "несут чушь" против чеченцев. В ответ на слова Кадырова главный редактор скандального издания Дмитрий Муратов потребовал предоставить доказательства, которые подтвердят факт лжи в материалах "Новой газеты".

Как отмечают журналисты Федерального агентства новостей, ссылаясь на мнение члена Совета Федерации Сергея Цекова, антироссийские СМИ паразитируют на теме коронавируса ради пиара. Позднее Генпрокуратура РФ потребовала удалить с сайта СМИ статью "Смерть от коронавируса — меньшее зло", в которой содержались недостоверные данные.

По словам Кадырова, помимо "Новой газеты", отличились журналисты "Эха Москвы". Они устроили "наглую и бессовестную травлю". Политик призвал спецслужбы к расследованию, чтобы выяснить, через какие западные каналы финансируются оппозиционные проекты.