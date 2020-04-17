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23:57   17 Апреля 2020
Политика

Антироссийские СМИ паразитируют на теме коронавируса

Антироссийские СМИ паразитируют на теме коронавируса

Либеральная "Новая газета" публикует фейки о ситуации с COVID-19 в Чечне, а журналисты "Эха Москвы" устроили травлю, направленную против чеченского народа.

В минувшие выходные специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина обвинила чеченские власти в сокрытии достоверных данных о зараженных COVID-19 в стране. Более того, в статье "Смерть от коронавируса — меньшее зло" указано, что якобы врачам не предоставляют средства защиты и необходимое оборудование.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что информация "Новой" является абсурдом. Сотрудники издания "несут чушь" против чеченцев. В ответ на слова Кадырова главный редактор скандального издания Дмитрий Муратов потребовал предоставить доказательства, которые подтвердят факт лжи в материалах "Новой газеты". 

Как отмечают журналисты Федерального агентства новостей, ссылаясь на мнение члена Совета Федерации Сергея Цекова, антироссийские СМИ паразитируют на теме коронавируса ради пиара. Позднее Генпрокуратура РФ потребовала удалить с сайта СМИ статью "Смерть от коронавируса — меньшее зло", в которой содержались недостоверные данные.

По словам Кадырова, помимо "Новой газеты", отличились журналисты "Эха Москвы". Они устроили "наглую и бессовестную травлю". Политик призвал спецслужбы к расследованию, чтобы выяснить, через какие западные каналы финансируются оппозиционные проекты.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #кадыров #политика

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