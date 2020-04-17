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23:50   17 Апреля 2020
Общество

Навальный мечтает о создании профсоюза полицейских по аналогии с "Альянсом врачей"

Навальный мечтает о создании профсоюза полицейских по аналогии с "Альянсом врачей"

Критика блогера Навального уступила место поддержке полицейских. И связано это отнюдь не с хорошими помыслами.

Алексей Навальный известен лишь тем, что критикует все, что делает власть. Чаще всего так называемой критике подвергались правоохранительные органы, однако политика блогера внезапно изменилась. В очередном выпуске своего шоу на YouTube Навальный встал на сторону полиции.

В эфире ведущий рассказал о ситуации администратора сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Навальный заявил, что простые сотрудники полиции страдают, однако такая резкая смена риторики вызывает ряд вопросов.

Блогер утверждает, что Воронцов как экс-сотрудник органов правопорядка создал независимый союз полицейских. Как передает ФАН, вероятно, Навальный увидел в этой ситуации для себя выгоду. А выгода очень проста: ФБК (признан иноагентом) хочет создать из Воронцова нового "узника совести". Еще одним планом Навального может стать создание так называемого профсоюза наряду с "Альянсом врачей", который не раз ловили на дезинформации и вбросах.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#полиция #навальный #фбк

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