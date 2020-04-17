Действия Мексики по сдерживания пандемии коронавируса привели к снижению преступности

Действия мексиканского правительства, нацеленные на сдерживание распространения нового коронавируса, привели к снижению уровня преступности в Мехико. Об этом сообщает управление общественной безопасности и прокуратура столицы.

Согласно данным ведомств, с 1 января по 22 марта текущего года в Мехико было зарегистрировано в среднем 105 тяжких преступлений. Затем их число стало снижаться на 7,3 процента - до 97 в сутки.