НДС и НДФЛ предложили отправить на "карантинные каникулы" вместе с гражданами РФ

"Карантинные каникулы" могут наступить не только для граждан РФ, но и для НДС и НДФЛ. Эту инициативу, а также изменения в порядке оценки пострадавших от COVID-19 предложило Агентство стратегических инициатив.

АСИ направило документ с заверенной подлинностью на имя экс-премьера России и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. В непростой для граждан период из-за пандемии коронавируса людям необходимы налоговые каникулы, которые обеспечат отмену начислений и уплаты налогов, полагают члены Агентства.

Предлагаемые "налоговые каникулы" коснутся не только субъектов малого и среднего бизнеса, но и всех пострадавших от коронавируса граждан в целом, сообщает ФАН.

"В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным, наиболее пострадавшим от кризиса отраслям", — говорится в письме на имя Медведева.

Администрирование и контрольно-надзорная деятельность в тяжелое для экономики страны время будет излишними, полагает председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев.