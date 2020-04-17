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21:22   17 Апреля 2020
Политика

НДС и НДФЛ предложили отправить на "карантинные каникулы" вместе с гражданами РФ

НДС и НДФЛ предложили отправить на "карантинные каникулы" вместе с гражданами РФ

"Карантинные каникулы" могут наступить не только для граждан РФ, но и для НДС и НДФЛ. Эту инициативу, а также изменения в порядке оценки пострадавших от COVID-19 предложило Агентство стратегических инициатив.

АСИ направило документ с заверенной подлинностью на имя экс-премьера России и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. В непростой для граждан период из-за пандемии коронавируса людям необходимы налоговые каникулы, которые обеспечат отмену начислений и уплаты налогов, полагают члены Агентства.

Предлагаемые "налоговые каникулы" коснутся не только субъектов малого и среднего бизнеса, но и всех пострадавших от коронавируса граждан в целом, сообщает ФАН.

"В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным, наиболее пострадавшим от кризиса отраслям", — говорится в письме на имя Медведева.

Администрирование и контрольно-надзорная деятельность в  тяжелое для экономики страны время будет излишними, полагает председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев.  

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Автор: Ирина Большунова
#россия #ндфл #ндс #коронавирус

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