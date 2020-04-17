МИД Судана опроверг слухи о присутствии в Ливии суданских наемников

МИД Судана отрицает участие суданских наемников в действиях в Ливии. Однако это уже не первое заявление ведомства Судана по этому поводу.

В качестве доказательств МИД Судана использует материалы доклада группы экспертов ООН, контролирующих эмбарго на поставки оружия в Ливию. В документе говорится, что нет доказательств участия суданцев в ливийском противостоянии, сообщает Федеральное агентство новостей.

СМИ играют немаловажную роль в распространении подобной недостоверной информации, в их числе — "Аль-Джазира". Журналисты неоднократно обвиняли власти Судана в оказании поддержки Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, направляя в Ливию оружие.

Может быть, в Ливии есть суданцы, но ни у ООН, ни у ПНС Ливии под контролем Сарраджа нет доказательств, кому эти люди подчиняются.