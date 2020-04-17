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21:06   17 Апреля 2020
Общество

Собянин заявил об обеспечении медицинской системы мощностями на ближайшие недели

Собянин заявил об обеспечении медицинской системы мощностями на ближайшие недели

Московская система здравоохранения обеспечена необходимыми на ближайшие две недели мощностями, в столице был создан огромный запас прочности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Городские власти ставят перед собой задачу сделать так, чтобы медицинская система обладала видимым запасом прочности. На ближайшие две недели Москва обеспечена необходимыми мощностями. Собянин уверен, что московская медицинская система справится со всеми предстоящими задачами, пишет ТАСС.

Режим повышенной готовности в Москве объявили 29 марта для профилактики распространения коронавируса. Режим самоизоляции предусмотрен для граждан всех возрастов. Исключением являются случаи, когда нужна медицинская помощь, покупка продуктов и выгул домашних питомцев.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #медицина #здравоохранение #коронавирус

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