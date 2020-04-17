Собянин заявил об обеспечении медицинской системы мощностями на ближайшие недели

Московская система здравоохранения обеспечена необходимыми на ближайшие две недели мощностями, в столице был создан огромный запас прочности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Городские власти ставят перед собой задачу сделать так, чтобы медицинская система обладала видимым запасом прочности. На ближайшие две недели Москва обеспечена необходимыми мощностями. Собянин уверен, что московская медицинская система справится со всеми предстоящими задачами, пишет ТАСС.

Режим повышенной готовности в Москве объявили 29 марта для профилактики распространения коронавируса. Режим самоизоляции предусмотрен для граждан всех возрастов. Исключением являются случаи, когда нужна медицинская помощь, покупка продуктов и выгул домашних питомцев.