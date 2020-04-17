Депутаты предложили журналистам бороться с компанией Google в суде

Блокировку аккаунта Федерального агентства новостей в Google можно считать нарушением свободы слова и демократических принципов, заявили депутаты Госдумы.

Ситуацией с блокировкой канала ФАН на YouTube возмутился депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он призвал целый ряд ведомств привлечь к ответу американскую компанию Google, так как удаление российского СМИ можно расценивать как нарушение свободы слова, пишет Федеральное агентство новостей.

"Это никак не вяжется с демократическими принципами, которые якобы исповедует эта американская компания и в целом страна", — заявил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский напомнил, что от подобных действий со стороны YouTube пострадал не только ФАН, но и телеканал Russia Today, на котором было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что любая блокировка должна быть объяснена. Она была сделана либо случайно, либо со злыми умыслами, что является прямым нарушением демократии и неприкрытой цензурой.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой согласился с мнением своих коллег, заявив, что журналисты ФАН должны отстаивать свои права в суде. По его словам, крупные компании вроде Google не беспокоятся о каких-либо ценностях, так как речь идет о потере крупной суммы денег. Политик уверен, что в итоге правда восторжествует.