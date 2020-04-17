Новосибирский студент спас ребенка из огня при пожаре в многоэтажном доме

Житель Новосибирска, подрабатывающий на складе автозапчастей, спас из огня маленькую девочку и помог выбраться из горящей квартиры двоим взрослым.

Молодой человек забрался на четвертый этаж по балконам и взял ребенка, придерживая лестницу, которую выставили пожарные. Инцидент произошел 17 апреля на улице Курганской. Спасательные службы эвакуировали из очага возгорания 12 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

В квартире на четвертом этаже оставалась семья с ребенком. Новосибирский студент по балконам добрался до квартиры и помог гражданам спуститься на землю. Благодаря молодому человеку никто в пожаре не пострадал.