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20:04   17 Апреля 2020
Общество

Пискарев обвинил Google в двойных стандартах из-за ситуации с блокировкой российских СМИ

Пискарев обвинил Google в двойных стандартах из-за ситуации с блокировкой российских СМИ

Компания Google показывает приверженность двойным стандартам, блокируя российские СМИ на YouTube, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Политик назвал предпринятые американской корпорацией меры актом политической цензуры. Таким образом он прокомментировал блокировку канала Федерального агентства новостей на площадке видеохостинга YouTube, которую произвели 17 апреля.

Пискарев уточнил, что в 2019 году YouTube рассылал пользователям push-уведомления с материалами, связанными с незаконными митингами. Они приходили даже тем, кто не был подписан на эти источники.

Он добавил, что власти расценивают утренний инцидент с ФАН как неуважение к пользователям видеохостинга из России. По словам Пискарева, правительство ожидает восстановление материалов агентства, популярных и за пределами нашей страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#цензура #youtube

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