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19:58   17 Апреля 2020
Политика

Турция бросила зараженных коронавирусом наемников в Сирии

Турция бросила зараженных коронавирусом наемников в Сирии

Вспышка COVID-19 зафиксирована на неподвластных правительству Сирийской Арабской Республики территориях Идлиба. Анкара предала карманных радикалов из "Сирийской национальной армии", оставив их разбираться с заболеванием самостоятельно.

Об этом заявил глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

На территориях, оккупированных протурецкими бандитами, зарегистрирована вспышка вируса. В ее распространении оказались виноваты представители незаконных вооруженных группировок.

Информация о зараженных стала поступать из лечебного учреждения в поселении Атма, где террористы проходили реабилитацию. В конце прошлого месяца сразу у четверых наемников тест на новый тип коронавируса дал положительный результат. Анкара вместо того, чтобы оставить радикалов на самоизоляции в госпитале, отправила инфицированных через всю провинцию Идлиб в сирийский город Маарет-Мисрин. В результате этого коронавирусная инфекция быстрыми темпами начала распространяться по территории Сирии.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #политика #коронавирус

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