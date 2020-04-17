Вспышка COVID-19 зафиксирована на неподвластных правительству Сирийской Арабской Республики территориях Идлиба. Анкара предала карманных радикалов из "Сирийской национальной армии", оставив их разбираться с заболеванием самостоятельно.

Об этом заявил глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

На территориях, оккупированных протурецкими бандитами, зарегистрирована вспышка вируса. В ее распространении оказались виноваты представители незаконных вооруженных группировок.

Информация о зараженных стала поступать из лечебного учреждения в поселении Атма, где террористы проходили реабилитацию. В конце прошлого месяца сразу у четверых наемников тест на новый тип коронавируса дал положительный результат. Анкара вместо того, чтобы оставить радикалов на самоизоляции в госпитале, отправила инфицированных через всю провинцию Идлиб в сирийский город Маарет-Мисрин. В результате этого коронавирусная инфекция быстрыми темпами начала распространяться по территории Сирии.