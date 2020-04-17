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19:34   17 Апреля 2020
Общество

Губернатор Краснодарского края продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля

Режим самоизоляции для жителей Краснодарского края будет продлен до 30 апреля, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В рамках заседания оперативного штаба в пятницу он подчеркнул, что, несмотря на ранее принятые правительством региона дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса, количество инфицированных растет. По словам Кондратьева, число зараженных еще не достигло пика.

"Это вынужденная мера. Ситуация контролируемая. Но важно ее и оставить контролируемой", — заявил Кондратьев.

Отметим, Краснодарский край стал одним из первых регионов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где был введен строгий режим самоизоляции. Так, с 31 марта на Кубани было прекращено транспортное сообщение между муниципалитетами, движение на личных автомобилях разрешается только при наличии специальных пропусков. Курортные города приостановили прием туристов и отдыхающих.

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Автор: Яна Либерман
#краснодарский край #коронавирус

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