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19:19   17 Апреля 2020
Общество

Беглов поручил назначить стимулирующие выплаты борющимся с коронавирусом врачам

Беглов поручил назначить стимулирующие выплаты борющимся с коронавирусом врачам

Занимающиеся лечением больных с COVID-19 врачи Санкт-Петербурга получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Указ был опубликован на официальном сайте администрации города. Работники медицинских учреждений, которые занимались лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты по распоряжению главы Петербурга Александра Беглова.

В постановлении говорится о том, что выплаты за особые условия труда и повышенную нагрузку выдадут врачам за период с 16 по 30 апреля. Средства полагаются старшим, средним и младшим медикам, работавшим в стационарах, пишут "Невские новости". Также в список включен любой медперсонал, который обеспечивал условия для оказания помощи зараженным.

Ранее Комитет здравоохранения Петербурга сообщал о более 100 заболевших COVID-19 медиках. Диагнозы были подтверждены специальными тест-системами.

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Автор: Юлия Яковлева
#врачи #беглов #распоряжение #коронавирус

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