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19:17   17 Апреля 2020
Политика

Лавров обсудил с госсекретарем США Помпео контроль над вооружениями

Лавров обсудил с госсекретарем США Помпео контроль над вооружениями

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел в телефонном формате переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.

По словам российского дипломата, госсекретарь США выступил с инициативой, что любое последующее обсуждение контроля над вооружениями должно включать Китайскую Народную Республику.

Телеканал RT сообщил, что министр иностранных дел РФ обсудил со своим коллегой из Федеративной Республики Германии ситуацию в мире на фоне распространения нового типа коронавируса COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#лавров #политика #помпео

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