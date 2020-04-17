Лавров обсудил с госсекретарем США Помпео контроль над вооружениями

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел в телефонном формате переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.

По словам российского дипломата, госсекретарь США выступил с инициативой, что любое последующее обсуждение контроля над вооружениями должно включать Китайскую Народную Республику.

Телеканал RT сообщил, что министр иностранных дел РФ обсудил со своим коллегой из Федеративной Республики Германии ситуацию в мире на фоне распространения нового типа коронавируса COVID-19.