Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не могло захватить российских социологов в плен, не чувствуя поддержку могущественных структур. В этом уверен член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывается, что на российских социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии была организована охота со стороны спецслужб США. По словам источников, американские спецслужбы могли отдать приказ о похищении россиян "министру внутренних дел" ПНС Фатхи Башаге, а он — боевикам-исполнителям, которые передали россиян преступникам из RADA.

По словам Перенджиева, США постоянно говорят о ЧВК "Вагнер", но ни одного представителя там не поймали, только запускали множество фейков. Так как ЧВК не нашли, ПНС при поддержке США решили схватить хоть каких-то россиян, связанных с какими угодно структурами, пусть это даже социологи.

"Я уверен в том, что ПНС не сами принимали решения, а действовали по команде", — цитирует Перенджиева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт уверен, что как только от США поступит команда отпустить россиян, ПНС немедленно это сделает. А пока обращаться к ПНС напрямую нет смысла, так как оно не принимает никаких решений на этот счет, говорит Перенджиев.