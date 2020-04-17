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18:52   17 Апреля 2020
Экономика

Реестр ФНС не будет включать данные о доходах россиян

Реестр ФНС не будет включать данные о доходах россиян

Федеральная налоговая служба сформирует электронный регистр населения, в котором будет содержаться основная информация о россиянах. Информацию о доходах граждан и их налогах включать в единую базу данных не планируется.

Единый регистр данных россиян будет включать в себя лишь базовую информацию, которая потребуется для формирования электронных заявлений - к примеру, дату рождения и образование. Финансовые аспекты в анкете граждан учтены не будут, это подтвердили в ФНС.

Новый цифровой механизм не имеет никакого отношения к налоговой отрасли, поэтому в него не будут добавляться данные о трудоустройстве, доходе и налоговой истории. Гражданин РФ сможет убедиться в этом лично, так как будет иметь доступ к своей информации, сообщает 360.

Регистр призван значительно упростить взаимодействие россиян с цифровыми приемными ведомств. Благодаря ему будет упрощена процедура подачи запросов, что ускорит оказание услуг и оформление адресной социальной помощи.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #реестр #фнс #доходы россиян

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