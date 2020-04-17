Коронавирус напомнил о военных биолабораториях США на Украине

На фоне пандемии коронавируса власти Украины должны ответить, для чего на территории страны уже 15 лет действуют засекреченные биологические военные лаборатории США. Об этом говорится в материале, опубликованном на портале Всемирной сербской диаспоры.

Авторы статьи не утверждают, что биолаборатории как-то связаны с коронавирусом. Но считают, что сейчас появилась уникальная возможность узнать, чего же хотят американцы.

«По законам США не могут вести биоразработки по целому ряду направлений. В то время как на Украине это им не запрещено», – отмечают журналисты.

В тексте говорится, что сотрудничество Украины и США по этой «очень деликатной теме» началось в 2005 году, когда у власти были Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Сейчас в стране работают по одним данным 13, по другим — 15 лабораторий. Они находятся в Харькове, Виннице, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Тернополе. По три американские лаборатории расположены в Киеве и Львове. Кроме того, есть информация о базах под Луганском и на границе с Крымом.

Архивы украинских новостных сайтов показывают, что почти в каждом из таких регионов случались экстраординарные ситуации, связанные с заражением людей нетипичными для Украины болезнями. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 года в Харькове минимум 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя на Украине было зафиксировано 364 погибших. Из них только у 80% нашли свиной грипп A (H1N1). В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка была зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове.

Военные лаборатории США существуют не только на Украине, но и в других странах бывшего СССР. В 2018 году о деятельности таких объектов в Грузии заявил экс-министр госбезопасности страны Игорь Гиоргадзе. По его словам, бактериологическая лаборатория имени Ричарда Лугара под Тбилиси проводит над людьми эксперименты, приводящие к смерти.

«Причем 24 человека из 30 по документам значатся умершими в один день. В графе "причина смерти" значится запись "неизвестно"», — рассказал Гиоргадзе.

Он провел собственное расследование и выяснил, что в лаборатории на грузинских гражданах испытывали новейшие средства американского фармацевтического гиганта Gilead Sciences, принадлежащего бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду. Биологическую лабораторию в Грузии создавали при Михаиле Саакашвили.

Экс-министр рассказал, что американские лаборатории существуют также в Казахстане (одна), Азербайджане (с 2013 года), и Армении (с 2016 года).

В том же 2018 году издание EADaily опубликовало статью, где со ссылкой на сайт Федеральных закупок США говорилось, что американские биолаборатории на Украине проходят модернизацию.

Агентство по снижению угрозы безопасности (DTRA) вкладывает в нее 90 миллионов долларов.

На Украине это агентство финансирует 11 биолабораторий, которые формально подчинены или Минздраву или Минобороны. По соглашению между Минобороны США и министерством здравоохранения Украины от 2005 года, местному правительству запрещено раскрывать «чувствительную» информацию об американской программе. Киев обязан передавать в Пентагон опасные патогены для биологических исследований.

Более того, американские военные получили доступ к государственным тайнам страны, связанным с проводимыми проектами. Минздрав Украины обязан передавать Пентагону копии штаммов опасных патогенов по соглашению ведомств.

Украинская оппозиция давно пытается добиться от властей Украины разъяснений, на каком основании американцы испытывают бактериологическое оружие на Украине. На днях партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым он выступил совместно с депутатом Ренатом Кузьминым.

«Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране», — говорится в заявлении.

Медведчук и Кузьмин приводят в качестве примера «Научно-технический центр на Украине». Это международная организация, которую финансируют США. Ее работники имеют дипломатический иммунитет.

«Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — считает украинская оппозиция.

Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия, напоминает Кузьмин. По этой причине американские военные не производят его на территории США.