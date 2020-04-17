Врачи рассказали о вреде банных процедур при лечении коронавируса

Коронавирусная инфекция погибнет в течение 15 минут, если нагреть ее до 92 градусов по Цельсию. Об этом рассказали Французские ученые. При этом нельзя лечить COVID-19 в бане. Тепловые процедуры могут пагубно сказаться на здоровье.

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что человеческое тело сохраняет одинаковую температуру, даже несмотря на воздействие окружающих факторов. Если в бане 60 градусов, организм будет все равно поддерживать привычную отметку в 36. Связано это с внутренней терморегуляцией, передает телеканал "360".

Врач объяснила, что вирусы и инфекции живут в слизистых выделениях и крови людей. Тело же начинает повышать температуру только при заболевании. Организм сам решает, когда ему это нужно, пояснила Ярцева. Он таким образом борется с вирусом. Многие пациенты, по словам врача, боятся этого и сбивают температуру, что является неправильным действием.

Специалист также подчеркнула, что больным людям категорически запрещено ходить в баню. Это станет дополнительной нагрузкой и стрессом для организма.