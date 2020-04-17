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18:26   17 Апреля 2020
Политика

Google и YouTube "проверяют Россию на прочность", блокируя аккаунты пользователей РФ

Google и YouTube "проверяют Россию на прочность", блокируя аккаунты пользователей РФ

Блокировка канала Федерального агентства новостей на видеохостинге Youtube вызвала бурные эмоции у главы Фонда защиты национальных ценностей и журналиста Александра Малькевича.

Поступок западной компании нацелен против всей Российской Федерации и ее жителей, считает Малькевич. Об этом писал ФАН.

По словам журналиста, РФ проверяют на прочность. Запад пытается прощупать, где предел терпения у государства и общественности. Малькевич обратил внимание на наглые выпады Google против России, совершенные за последнее время. Сначала блокировка видеозаписи интервью с главврачом медицинского учреждения в Коммунарке Денисом Проценко, затем удаление сохраненной трансляции обращения лидера Российской Федерации Владимира Путина о распространении нового типа коронавируса в стране. Ролики были восстановлены, однако никаких извинений от западной платформы не последовало.

Глава ФЗНЦ призвал американские IT-предприятия составить четкий свод правил по эксплуатации их площадок и остановить удаление неугодных аккаунтов исходя только из субъективных причин.

В Кремле негативно отреагировали на удаление материалов средств массовой информации на зарубежных площадках, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Автор: Ирина Большунова
#фан #youtube #малькевич

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