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19:23   17 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Промышленные гиганты Украины рискуют не выйти из карантина

Промышленные гиганты Украины рискуют не выйти из карантина

Украинский город Днепр (бывший Днепропетровск), являясь наиболее развитым научно-промышленным регионом страны, имеет чрезвычайно печальные перспективы выхода из эпидемии и связанного с ней карантина.

Такое мнение в интервью местному изданию «Украина.ру» высказал главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов.

По его словам, все предпринимаемые местными властями карантинные меры носят рекомендательный характер, так как законодательно никакие ограничения, призванные остановить распространение эпидемии коронавируса, не закреплены.

«Для того чтобы реализовать действительно серьезные меры, нужно принять решение о введении чрезвычайного положения, а вот этого-то как раз ни центральная, ни местная власть не хочет», — отмечает Теплов.

В этой ситуации карантин превращается в «игру с запугиванием», которая, тем не менее, действует на население и людей на улице действительно стало меньше.

Промышленные гиганты Украины рискуют не выйти из карантина

Особое внимание власти уделяют предстоящим пасхальным праздникам, развернув настоящую информационную кампанию, чтобы объяснить гражданам необходимость провести этот праздник онлайн, не собираясь в храмах.

«На самом деле власти больше ничего сделать не могут, и все эти перекапывания дорог к храму и закрытие входов в церкви — не более чем пиар-акции, игра властными мускулами и откровенный цирк», — добавил главный редактор.

Что касается выхода города и области из карантина, по словам Теплова, перспективы для местной промышленности самые печальные.

Промышленные гиганты Украины рискуют не выйти из карантина

Он напомнил, что почти все предприятия Днепра и области практически полностью – не менее, чем на 90% – работали на экспорт, то есть сбыт произведенной продукции после окончания пандемии будут напрямую зависеть не от местных властей, и даже не от властей страны, а от состояния мировой экономики.

«А делать какие-то прогнозы о том, какой будет мировая конъюнктура, дело совсем уж неблагодарное», — отметил редактор.

По словам Теплова, после объявления карантина, все крупные предприятия воспользовались ситуацией, чтобы встать на длительный ремонт и есть большие сомнения в том, смогут ли они потом открыться. При этом нет никакой господдержки для крупных предприятий, ориентированных на экспорт. Власти, добавил редактор, не предпринимают никаких действенных мер, ограничившись лишь громкими лозунгами о необходимости поддержать национального производителя.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #эпидемия #экспорт #кризис #общество #карантин #промышленность #коронавирус

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