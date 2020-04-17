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18:03   17 Апреля 2020
Общество

Власти Москвы установят выплаты для доноров плазмы, переболевших коронавирусом

Власти Москвы установят выплаты для доноров плазмы, переболевших коронавирусом

Мэрия Москвы подготовила нормативно-правой акт, который устанавливает денежные выплаты донорам плазмы крови, переболевшим коронавирусом.

Об этом в пятницу журналистам заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, нормативно-правовой акт, регламентирующий подобные выплаты, будет принят в ближайшее время. Таким образом, власти Москвы намерены увеличить количество переливаний плазмы тяжело больным COVID-19.

По предложению клинического комитета в столице ранее начали использовать новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией. Первые переливания плазмы от вылечившихся начали производить на прошлой неделе. По словам врачей, кровь переболевших COVID-19 содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #переливание

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