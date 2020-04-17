Депутат Госдумы заподозрил Google в незаконных действиях в отношении ФАН

Проверить законность действий компании Google в отношении Федерального агентства новостей потребовал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Компания Google заблокировала аккаунт ФАН на видеохостинге YouTube, где хранились несколько сотен документальных материалов. Компания пояснила свое решение некими нарушениями со стороны ФАН, которые Google так и не озвучил.

"Это уже не первая недружественная выходка Google в отношении информагентств", — обратил внимание Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН.

Властям США неугодно, чтобы пользователи видеохостинга могли обозревать события в мире не только со стороны Вашингтона, но и от лица других государств, уверен Вострецов. Компания Google не раз писала о якобы свободе слова в своей политике, однако фактические действия интернет-корпорации свидетельствуют совсем об обратном, отметил Вострецов.

Депутат направил запросы с просьбой проверить правомерность действий компании относительно российских патриотических видеороликов на площадке американского видеохостинга в Генпрокуратуру, ФАС и Роскомнадзор. Блокировку YouTube-канала ФАН назвали недопустимой в Кремле.