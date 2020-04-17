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17:31   17 Апреля 2020
Общество

США сделали ставку на гонку вооружений, позабыв о здравоохранении

США сделали ставку на гонку вооружений, позабыв о здравоохранении

Протестующие против введенной меры самоизоляции могут увеличить этот период, заявила губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер. Политолог Юрий Самонкин проектировал акции протеста в США.

Тысячи американцев ранее устроили акции протеста, требуя изменить условия режима самоизоляции и частично возобновить работу организаций. Митинги провели в Мичигане, в Кентукки, в Юте. Председатель коллегии АНО "Центр исследований и развития Евразийства" Юрий Самонкин сообщил, что в последние 30 лет американцы занимались исключительно финансированием своих военных приоритетов во внешней политике. И очень много процентов налогов от простых граждан шло исключительно на содержание армии и военных баз. Об этом сообщает Nation News.

По мнению политолога, сейчас в США эпидемиологическая катастрофа. Смертность достаточно высокая, так как каждый второй американец является представителем социально незащищенных слоев населения. Они не могут позволить себе из-за внутреннего кризиса внутри США элементарную медицинскую защиту.

В России, как и в Америке, есть оппозиционно-политические силы, которые пытаются хайпануть на теме коронавируса, не предлагая ничего для улучшения системы здравоохранения, добавил собеседник. Но продолжают обвинять власти в каких-то драконовских мерах, которые не такие страшные, как в странах Евросоюза, отметил политолог.

Самонкин добавил, что ситуация в России контролируется правительством, предпринимаются все необходимые меры по противодействию коронавируса в стране, чего не скажешь об Италии и других ведущих европейских странах. Он поддерживает принятое решение об ужесточении мер самоизоляции и штрафной системы за несоблюдение режима, вплоть до уголовной ответственности за призывы к организации публично-массовых мероприятий тех вынужденных мер, которые правительство применило в отношении россиян и нашей страны.

Самонкин подчеркнул, что после пандемии наступит переосмысление многих геополитических ценностей стран, возможно, охлаждение международной обстановки, формирование новой  повестки развития здравоохранения. Он согласен, что сейчас всем тяжело сидеть дома, и призвал всех россиян, организации, оппозиционеров, либералов, коммунистов соблюдать меры самоизоляции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #коронавирус

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