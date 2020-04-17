Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса

Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, за организацию работы по борьбе с распространением COVID-19 отвечает персонально каждый губернатор.

Правительство РФ выделило более 36 миллиардов рублей на новые заявки региональных властей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин отметил, что использовать эти средства следует "в высшей степени рачительно".

Глава государства дал поручение федеральным органам власти плотнее работать с регионами в рамках борьбы с распространением COVID-19.