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17:30   17 Апреля 2020
Россия

Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса

Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса

Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, за организацию работы по борьбе с распространением COVID-19 отвечает персонально каждый губернатор.

Правительство РФ выделило более 36 миллиардов рублей на новые заявки региональных властей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин отметил, что использовать эти средства следует "в высшей степени рачительно". 

Глава государства дал поручение федеральным органам власти плотнее работать с регионами в рамках борьбы с распространением COVID-19. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #регионы #коронавирус

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