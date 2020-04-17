Коротков прибегал к жестоким пыткам, работая в милиции в 90-е

Федеральное агентство новостей провело расследование, в ходе которого выяснилось, что ныне журналист "Новой газеты" Денис Коротков в годы службы в 90-е пытал 33-летнего уроженца Украины Ивана Ковбана, участвуя в бандитских разборках.

ФАН установил, что, работая в милиции, Коротков помогал в разборках петербургского криминалитета.

Редакция не смогла связаться с Ковбаном лично, так как он умер после продолжительной болезни, поэтому корреспонденты поговорили с его другом. Тот рассказал, что мужчина "перешел дорогу" другой преступной группировке, после чего его пообещали убить.

"Слова об убийстве он воспринял как обычно, то есть никак. Как оказалось, зря", — рассказал приятель умершего.

По словам друга Ковбана, после того как 9 октября на мужчину напало несколько милиционеров во главе с Коротковым, у него были простреляны колени, сломаны два ребра, а лицо походило на сплошной синяк. Поначалу было решено, что на него напала другая ОПГ, но очнувшись, Ковбан рассказал, что это была патрульная служба. Как рассказал друг умершего, перед выстрелом в колени Коротков обозначил, что мужчина перешел дорогу не тем людям.

Интересно, что сейчас Коротков, пытаясь скрыть собственное преступное прошлое, пишет статьи про пытки для "Новой газеты" и выдает себя за "борца за правду", хотя сам фактически был "оборотнем в погонах".