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Шойгу сообщил об открытии первого из 16 военных медцентров, специализирующихся на COVID-19
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 Трамп открывает Америку коронавирусу, но спасает себя

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17:11   17 Апреля 2020
Политика

Шойгу сообщил об открытии первого из 16 военных медцентров, специализирующихся на COVID-19

Шойгу сообщил об открытии первого из 16 военных медцентров, специализирующихся на COVID-19

Первый из 16 военных медицинских центров для больных коронавирусом будет открыт в Нижнем Новгороде, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Строительство медучреждений ведется также в таких городах как Омск, Оренбург, Смоленск, Одинцово и некоторых других. Работа идет в непрерывном режиме  для максимального ускорения темпов.

Низкий уровень заболеваемости COVID-19 в России обеспечивается применением высокоэффективных мер со стороны государства. Одной из самых успешных инициатив стало введение режима самоизоляции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #шойгу #коронавирус

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