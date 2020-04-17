Шойгу сообщил об открытии первого из 16 военных медцентров, специализирующихся на COVID-19

Первый из 16 военных медицинских центров для больных коронавирусом будет открыт в Нижнем Новгороде, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Строительство медучреждений ведется также в таких городах как Омск, Оренбург, Смоленск, Одинцово и некоторых других. Работа идет в непрерывном режиме для максимального ускорения темпов.

Низкий уровень заболеваемости COVID-19 в России обеспечивается применением высокоэффективных мер со стороны государства. Одной из самых успешных инициатив стало введение режима самоизоляции.