Альтернативная версия Facebook может породить новые фейки о России

Facebook может задействовать новых ботов, чтобы распространять фейки и собирать личные данные пользователей, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Социальная сеть намерена создать альтернативную версию приложения, в котором будут присутствовать боты. По словам руководства компании, так они намерены находить и устранять дефекты в системе, а также улучшать качество работы своих сервисов.

Малькевич в беседе с iReactor подчеркнул, что такие системы имеют серьезные последствия на фоне коронавируса. Он уточнил, что у компании нет никаких гарантий, что боты не выйдут из-под контроля. Общественник уточнил, что, работая на территории РФ, Facebook должен подчиняться российским законам.

"Я считаю, что мы должны принять законы, которые обяжут все иностранные IT-площадки, соцсети, работающие в России, регистрировать здесь юридическое лицо и работать в российском правовом поле", — подчеркнул Малькевич.

Он уточнил, что меры по контролю за деятельностью иностранных соцсетей и IT-компаний необходимо осуществлять на законодательном уровне. Именно это поможет избежать неприятных ситуаций, когда руководство таких организаций позволяет себе все что угодно и остается безнаказанным.