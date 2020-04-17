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16:53   17 Апреля 2020
Общество

Госдеп США использует пандемию коронавируса, пытаясь надавить на Россию

Госдеп США использует пандемию коронавируса, пытаясь надавить на Россию

Продвижение идеологии патриотизма поможет России одержать верх над США в информационной войне, уверен депутат Государственной думы России Евгений Федоров.

Госдеп США недавно разместил доклад, где утверждается, что Россия якобы работает над созданием химического оружия. Также американские политики уверены, что Москва "скрывает" информацию о запасах отравляющих веществ.

Федоров уверен, что с помощью этого документа Вашингтон пытается оказать давление на Россию. По его словам, сегодняшняя пандемия коронавируса представляет собой "форму биологической войны" США против РФ.

"США хотят выйти из эпидемии единственной сверхдержавой, подавив Россию, Китай и всех остальных. Для этого им нужны поводы, которые будут только придумываться из пальца каждый день все в больших количествах", — уточнил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Федоров отметил, что укрепление идеологии патриотизма поможет России бороться с нападками США. Тогда россияне смогут распространять ее по всему миру.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #информационная война #федоров

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