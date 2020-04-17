Россия готовит новую железнодорожную магистраль для Севморпути

Российское правительство приступило к рассмотрению строительства железнодорожных магистралей до Северного морского пути в рамках нового проекта «Сибирский меридиан», который в 2019 году на заседании клуба «Валдай» анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает в пятницу издание «Заполярная правда», в рамках проекта планируется реализовать ранее намеченные стройки, в том числе, Северный широкий ход, а также новые линии в Сибири и Арктике, протяженностью в тысячи километров.

Предварительно, стоимость проекта «Сибирский меридиан» составит 4,93 триллиона рублей. Проект предполагает, что к 2035 году между Россией и Китаем в обход Транссиба будет налажено железнодорожное грузовое сообщение, которое охватит крупные участки в Арктике и Сибири

«Начнется строительство двухпутного электрифицированного железнодорожного кольца Салехард — Надым — Уренгой — Сургут — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ярославль — Обская—Салехард», — говорится в материале.

О развитии именно этого маршрута в октябре прошлого года говорил российский президент, отмечая, что это позволило бы разгрузить Транссибирскую магистраль, обеспечить при этом первые кластеры Ангаро-Енисейского макрорегиона транспортными мощностями, поспособствовать развитию Арктического транспортного узла, а также освободить пути для движения пассажирского транспорта.

«В «Сибирский меридиан» включены проекты «Северный широтный ход» Обская — Салехард — Надым — Хорей и «Северный широтный ход-2» Бованенково — Сабетта, участок Кызыл — Курагино предлагается продлить до приграничной станции Арс-Суури, которая соединит его с запроектированной линией Мунган —Овоот — Эрдэнэт в Монголии», — сообщает издание.

При этом отмечается, что союз «Северные промышленники и предприниматели» около десяти лет назад предлагал включить в Стратегию развития Сибири до 2020 года строительство железной дороги в Игарку и Норильск, но тогда проект на был реализован.