Блогер Навальный пытается представить меры по борьбе с пандемией "ужасами режима" Кремля

Глава признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный решил поднять шумиху на фоне введения в Москве системы электронных пропусков для передвижения россиян на общественном транспорте.

Навальный бурно отреагировал на очередные меры по борьбе с коронавирусом, в очередной раз он пытается посеять панику и поднять градус недовольства в обществе. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью. Предъявлять его необходимо в общественном транспорте, при поездке в такси и походе в магазин. Вся информация об электронных пропусках размещена на сайте мэрии Москвы. Об этом сообщает Nation News.

Навальный откровенно признался, что не понимает, кому и какой пропуск необходимо предъявлять, и для чего это вообще нужно. В своем видеоролике на YouTube-канале "Навальный LIVE" он в довольно эмоциональной форме выразил недовольство относительно нововведения московского правительства. Бологер заявил, что сейчас самые счастливые люди на свете — "это наши разнообразные многочисленные силовики". Он считает, что они могут спокойно арестовывать граждан и гонять за то, что они выходят на улицу.

Глава ФБК думает, что с введением системы специальных пропусков сотрудники полиции якобы получили возможность задерживать, помещать под арест и штрафовать абсолютно любого человека. В своем видео он заявил, что "этому сборищу живодеров наконец-то дали максимальную власть", хотя на самом деле ни о каком усилении контроля со стороны правоохранителей в решении городской администрации речи не идет.