Максимальные выплаты безработным во время пандемии составят 12130 рублей в месяц

Максимальная сумма выплат безработным россиянам во время пандемии коронавируса составит 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Указывается, что документ был подписан 17 апреля.

Нововведение коснется тех россиян, кто потерял работу с начала марта 2020 года, не нарушая трудовую дисциплину. Оставшимся без работы родителям с несовершеннолетним детям пособие увеличат из расчета три тысячи рублей за каждого ребенка, но только одному из родителей.

Отмечается, что с апреля по июнь пособие по безработице составит 12130 рублей, на эти цели кабмин выделит 33,36 миллиарда рублей.