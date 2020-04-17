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Максимальные выплаты безработным во время пандемии составят 12130 рублей в месяц

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16:18   17 Апреля 2020
Политика

Максимальные выплаты безработным во время пандемии составят 12130 рублей в месяц

Максимальные выплаты безработным во время пандемии составят 12130 рублей в месяц

Максимальная сумма выплат безработным россиянам во время пандемии коронавируса составит 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Указывается, что документ был подписан 17 апреля.

Нововведение коснется тех россиян, кто потерял работу с начала марта 2020 года, не нарушая трудовую дисциплину. Оставшимся без работы родителям с несовершеннолетним детям пособие увеличат из расчета три тысячи рублей за каждого ребенка, но только одному из родителей.

Отмечается, что с апреля по июнь пособие по безработице составит 12130 рублей, на эти цели кабмин выделит 33,36 миллиарда рублей.

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Автор: Илья Романович
#постановление #выплаты #мишустин

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