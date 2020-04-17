Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 еще впереди

Пик распространения коронавирусной инфекции в России еще не пройден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Связанные с распространением коронавирусной инфекции риски все еще очень высоки, подчеркнул президент Российской Федерации. Сейчас в России полным ходом идет работа по строительству и перепрофилированию больниц для размещения зараженных COVID-19. Эта работа должна быть завершена до 28 апреля, подчеркнул Путин.

На сегодняшний день регионы подготовили 72% коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Путин отметил необходимость нарастить темп.