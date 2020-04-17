Польские ВВС расправили… шасси

Военно-воздушные силы Польши прославились на YouTube. Видео, на котором польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте примерно пять тысяч метров при виде российских самолетов, набрало больше полумиллиона просмотров.

Дело было над водами Балтийского моря. Польский F-16 подлетел к группе российских самолетов, чтобы сопровождать их вблизи своих границ. При виде маневров российского Су-27 пилот выпустил шасси на высоте около пяти тысяч метров. Видео снято с российского Ил-38, который шел в группе.

Выпущенные шасси создают препятствие для встречного потока воздуха даже при заходе на посадку, не говоря уже о полете на большой скорости. Пользователи сети отнеслись к такому решению со стороны польского пилота с юмором.

По международным правилам, если сопровождающий самолет выпускает шасси в воздухе, это означает команду перехваченному воздушному судну садиться на указанный аэродром. Но это правило не работает в международном воздушном пространстве, а Ил-38, которому польский F-16 сделал подобный «знак», и вовсе летел под присмотром истребителей Су-27.

Истребители F-16 созданы в США, но состоят на вооружении также в Польше, Бельгии, Португалии, Дании, Нидерландах и еще нескольких странах. По состоянию на 2019 год в распоряжении Польши было 48 истребителей F-16 двух модификаций.