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17:06   17 Апреля 2020
Весь мир

Польские ВВС расправили шасси

Польские ВВС расправили шасси

Военно-воздушные силы Польши прославились на YouTube. Видео, на котором польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте примерно пять тысяч метров при виде российских самолетов, набрало больше полумиллиона просмотров.

Дело было над водами Балтийского моря. Польский F-16 подлетел к группе российских самолетов, чтобы сопровождать их вблизи своих границ. При виде маневров российского Су-27 пилот выпустил шасси на высоте около пяти тысяч метров. Видео снято с российского Ил-38, который шел в группе.

Выпущенные шасси создают препятствие для встречного потока воздуха даже при заходе на посадку, не говоря уже о полете на большой скорости. Пользователи сети отнеслись к такому решению со стороны польского пилота с юмором.

Польские ВВС расправили… шасси

По международным правилам, если сопровождающий самолет выпускает шасси в воздухе, это означает команду перехваченному воздушному судну садиться на указанный аэродром. Но это правило не работает в международном воздушном пространстве, а Ил-38, которому польский F-16 сделал подобный «знак», и вовсе летел под присмотром истребителей Су-27.

Истребители F-16 созданы в США, но состоят на вооружении также в Польше, Бельгии, Португалии, Дании, Нидерландах и еще нескольких странах. По состоянию на 2019 год в распоряжении Польши было 48 истребителей F-16 двух модификаций.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #польша #видео #самолет #су-27 #шасси #youtube #f-16 #ил-38

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