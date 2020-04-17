Джума призвал Google пересмотреть решение об удалении аккаунта ФАН

Блокировка аккаунта Федерального агентства новостей в Google – это "жест отчаяния" тех, кому невыгодна правда о том, что происходит во всем мире, заявил специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

Аккаунт ФАН в Google и связанный с ним YouTube-канал российского СМИ заблокировали в ночь на 17 апреля. Google объяснил блокировку некими мифическими нарушениями, однако конкретную причину так и не назвал. Аббас Джума попытался представить обратную ситуацию.

"Что было бы, если бы, к примеру, российская власть заблокировала медиаконтент иноагентов, активно работающих на территории РФ? Какой бы вопль поднялся в США, в Великобритании", – отметил корреспондент Федерального агентства новостей.

Джума уверен, что Google поддержал бы этот "вопль", как и Facebook, Twitter и другие соцсети. Зато осуществлять цензуру в отношении российских СМИ американские корпорации не стесняются. Журналист считает, что блокировка аккаунта Федерального агентства новостей была жестом отчаяния, последней возможностью скрыть правду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка аккаунтов российских СМИ американскими корпорациями недопустима и неприемлема. Об этом сообщал ФАН.