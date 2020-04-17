Восьмой этап трассы «Таврида» построят к декабрю 2021 года

Строительство восьмого этапа трассы «Таврида», проходящего по территории Севастополя, обойдется федеральному бюджету в 10 миллиардов 187 миллионов рублей.

В такую сумму работы оценил севастопольский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, разместивший соответствующее объявление на официальном сайте госзакупок РФ.

Как отмечается, протяженность восьмого участка «Тавриды» составит 269 километров, плюс 300-километровый участок до автодороги Севастополь – Ялта. Завершить строительство последнего участка федеральной трассы, соединяющей Керчь и Севастополь, планируется к 1 декабря 2021 года.

«В ходе работ построят искусственные сооружения: путепровод через улицу Нефтяная, путепровод через железнодорожные пути для автодороги Севастополь — Инкерман, путепроводы на Ялтинском кольце, путепровод на полигоне ТБО; моста через реку Черная, водопропускные трубы, очистные сооружения, подпорные стенки, технологические площадки», — сообщает издание «Примечания».

Кроме того, планируется построить съезды и транспортные развязки, а также обустроить освещение на протяжении всего восьмого участка трассы «Таврида».

Севастопольский участок также, как и вся остальная часть трассы «Таврида», строится на средства, выделенные из федбюджета на федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года.

Судя по информации, опубликованной на сайте госзакупок РФ, строительные работы начнутся не раньше июня 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что петербургская компания ВАД, являющаяся генподрядчиком строительства первых семи участков трассы «Таврида», планирует закончить работы к сентябрю текущего года и ввести их в эксплуатацию не позднее декабря 2020 года.