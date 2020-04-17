Малькевич назвал блокировку аккаунта ФАН в Google актом политической цензуры

Удаление аккаунта Федерального агентства новостей в Google и на YouTube является актом политической цензуры, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Представители Google удалили не только аккаунт российского СМИ, но и десятки тысяч репортажей и документальных фильмов, отметил Малькевич. Причиной блокировки являются "мифические нарушения правил Google", но какие именно в сообщении не указывается. Сотрудники ФАН в ответ заявили, что никаких нарушений российского или международного законодательства не было, а удаленные видео являлись эксклюзивными материалами, основанными на реальных событиях. Малькевич в своем Telegram-канале называет произошедшее актом политической цензуры.

Кроме того, руководство Google проявляет активную лояльность по отношению к властям США, но пренебрегая законодательствами других государств. Американские монополисты в этой сфере, можно сказать, объявили информационную войну России.

"Видеосервис YouTube активно используется русофобскими пропагандистами и экстремистами всех мастей как популярная площадка для атаки на Россию", — заявил глава ФЗНЦ.

Однако достоверная информация на этой платформе продолжает блокироваться. Более того, Google отказывается отсеивать ресурсы, содержащие по закону РФ противоправную информацию. Получается, что данная площадка откровенно осуществляет цензуру российского интернета. В таком случае доступ к Google и YouTube необходимо ограничить, резюмировал Малькевич.

Ранее администрация YouTube по выдуманным причинам заблокировала интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. А вскоре после этого было удалено обращение президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом в стране. Видео были восстановлены, но причины удаления до сих пор остаются под вопросом.