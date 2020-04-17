Более ста петербургских врачей заражены коронавирусом

В Петербурге более 100 врачей заразились новым коронавирусом, сообщает городской комитет по здравоохранению. Все инфицированные сдали положительный тест на COVID-19.

Ранее городская администрация рассказала о компенсациях, которые предусмотрены для врачей. Если петербургский медик заразился новой коронавирусной инфекцией, то он может получить единовременную выплату размером 300 тысяч рублей. Если врач получит инвалидность после того, как переболеет COVID-19, то сумма составит – 500 тысяч. Для семей умерших медработников власти предусмотрели компенсацию в миллион рублей.

По данным оперштаба на 17 апреля, в России заражено коронавирусом 32 008 человек, 273 умерли. На первом месте по числу заболевших — Москва с 18 105 инфицированными. В Московской области диагностировано 3526 случая заражения. В Петербурге —1507 случаев.