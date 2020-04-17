Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов намерен обратиться в прокуратуру для проверки законности действий руководства платформы YouTube, которое удалило официальный профиль Федерального агентства новостей.

Об этом политик сообщил в интервью журналисту ФАН.

По словам парламентария, действия видеохостинга могли нарушить законодательство России. Блокировка аккаунта российского средства массовой информации является несоблюдением свободы слова. Это идет вразрез с принципами демократии, которые якобы продвигают западная платформа и в целом Соединенные Штаты.

Некоторое время назад YouTube заблокировал канал Russia Today, а потом видеообращение государственного лидера Российской Федерации Владимира Путина, которое было посвящено распространению нового типа коронавируса в стране.

"Они просто не хотят, чтобы в мире знали правду", — отметил Вострецов.

По мнению депутата, наличие в РФ офиса Google, который контролирует видеохостинг, означает, что компания должна соблюдать российское законодательство.

ФАН сообщил, что в Кремле негативно отнеслись к блокировке публикаций изданий Российской Федерации на зарубежных интернет-ресурсах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.