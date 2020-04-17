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14:50   17 Апреля 2020
Общество

Команда российско-японских ученых разработала самый точный экспресс-тест на COVID-19

Команда российско-японских ученых разработала самый точный экспресс-тест на COVID-19

Директор компании "Эвотэк — Мирай Геномикс" (EMG) Ленар Валеев рассказал о новом экспресс-тесте на COVID-19, отметив роль Российского фонда прямых инвестиций в реализации проекта.

Специалисты работали над созданием портативной лаборатории, которую можно легко масштабировать. Валеев добавил, что это было важнейшим условием на фоне ситуации с распространением коронавируса.

"Точность нашего теста свыше 99,9%", — сообщил Валеев.

Вложения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и частное финансирование позволило наладить стабильное производство компонентов тест-системы, отметил собеседник kp.ru. Разработка предназначена для профессионального использования в стационарных условиях.

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Автор: Василий Пименов
#тест #коронавирус #COVID-19

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