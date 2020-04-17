Пасха-2020: разметка в храмах, богослужения онлайн и освящение куличей дома

Храмы закроют свои двери для прихожан во время пасхального богослужения — такое решение приняли в 37 регионах России светские и духовные власти из-за угрозы распространения коронавируса.

Верующим предлагают смотреть трансляцию по местным каналам или онлайн. С помощью современных технологий православные смогут увидеть и главную пасхальную службу, которая традиционно пройдет в Храме Христа Спасителя и будет сопровождаться сурдопереводом.

Решения об отказе от богослужений в присутствии прихожан приняты не только в регионах с большим числом заболевших COVID-19, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область. В Республике Алтай, где до вчерашнего дня не было выявлено ни одного случая заражения, православные также не смогут попасть в церкви.

Подобную заботу властей о здоровье населения оценили далеко не все граждане. В Новосибирске верующие создали петицию, в которой требуют от митрополита, губернатора и прокурора области не мешать ходить в храмы. А в Республике Коми, занимающей в России четвертое место по числу зараженных коронавирусом, православная общественность планирует оспорить в суде запрет на посещение храмов.

Где закрыты храмы для прихожан: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Севастополь,Татарстан, Удмуртия, Коми, Красноярский, Приморский, Алтайский край, ХМАО, Марий Эл, Амурская, Ростовская, Иркутская, Пензенская, Кемеровская, Липецкая, Челябинская, Воронежская, Новгородская, Свердловская, Оренбургская, Кировская, Псковская, Нижегородская, Новосибирская, Калининградская области, Республика Алтай, Дагестан,Чечня, Ингушетия.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в прошлом семинарист Петербургской духовной академии, считает такие петиции нормальной гражданской инициативой и сигналом для властей о том, что нужен диалог.

«Люди — не дураки. Расскажи им, что за две недели все, кто заразился, успеют заболеть, мы выйдем и заболевших почти не останется. Все же просто и элементарно. А людям, если не объяснять, то получаются вот такие накладки», — рассуждает Милонов.

Во многих регионах власти нашли компромисс между религией и ограничительными мерами. Например, в Ленинградской области проведут пасхальные службы не в здании церкви, а на открытом воздухе, на территории храмов. В церквях Астрахани и Белгорода нанесут отметки о дистанции в 1,5 метра между прихожанами. Там же обязательными условиями посещения храма станут наличие маски и обработка рук антисептиком. Еще один инструмент контроля за эпидемией — бесконтактные термометры — закуплен епархией Забайкальского края. Православных с повышенной температурой на службу пускать не будут.

Более чем в 20 субъектах РФ губернаторы и представители церкви попросили жителей остаться дома в пасхальную ночь, но храмы закрывать не будут. Глава Ивановской области Станислав Воскресенский, например, заявил, что считает «кощунством» закрытие церквей, но сам останется дома в праздник.

На богослужения пустят прихожан, но с различными ограничениями: в Тверской, Тульской,Тюменской областях, на Чукотке, в Якутии, в Ставропольском, Краснодарском крае, Курганской, Владимирской, Белгородской, Мурманской, Смоленской, Волгоградской,Новосибирской, Вологодской, Астраханской, Ленинградской, Самарской областях, Магаданской, Забайкальском и Хабаровском краях.

Протодиакон РПЦ, писатель, богослов и философ Андрей Кураев заявил «Политике Сегодня», что скопление людей в метро после введения цифровых пропусков в столице было более опасным, чем службы в церквях при посетителях. А закрытие храмов не является чем-то из ряда вон.

«Для части людей — это повод для размышления о человечестве, — делится своим мнением о "домашней" Пасхе протодиакон. — А в целом ничего беспрецедентного в этом нет. Генерал Ушаков закрывал храм, когда в Херсоне была эпидемия. И действовал весьма жестко».

В нескольких субъектах власти пошли дальше — предвосхищая желание людей отправиться на кладбища в пасхальную неделю, совсем закрыли погосты. Так, в Брянской области следить за тем, чтобы живые не нарушали покой усопших будут росгвардейцы. В Русской православной церкви запрет считают разумным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время.

Однако не везде между церковью и властями было единодушие. Например, в Свердловской области митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, несмотря на призывы главы региона находиться дома, позвал верующих приходить на богослужения лично. При этом заявил, что закрывать храмы, пока открыты магазины — странно. На неделе духовной и светской власти все-таки удалось договориться: митрополит призвал прихожан смотреть трансляции служб дома, не подвергая риску свои жизнь и здоровье.

Весной 2020-го года в домашних условиях можно не только присоединиться к богослужению, но и самостоятельно провести обряд освящения куличей и яиц: перед трапезой нужно трижды пропеть или произнести пасхальный тропарь:«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!». После этого окропить блюда святой водой или просто перекрестить.