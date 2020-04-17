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14:27   17 Апреля 2020
Общество

Серуканов: нападки Навального на либеральные СМИ могут быть обусловлены личными обидами

Серуканов: нападки Навального на либеральные СМИ могут быть обусловлены личными обидами

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный ополчился на издания "Медуза" и "Ведомости" из-за личных обид, заявил ведущий шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу" Виталий Серуканов.

Сначала под удар попала редакция "Медузы", которая отказалась поддерживать фигурантов дела запрещенной в России террористической группировки "Сеть" и опубликовала разоблачающий материал. Блогер "уличил" издание в "подлости и негодяйстве".

Навальный ополчился и на главного редактора "Ведомостей" Татьяну Лысову, которая отказалась размещать его "расследование" о председателе Госдумы Вячеславе Володине. Блогер назвал редакцию "сборищем мурзилоидов". Нападкам со стороны главы ФБК подвергались и другие либеральные СМИ, среди которых "Дождь" и "Эхо Москвы".

Работавший ранее в ФБК Виталий Серуканов уверен, что такое отношение Навального к либеральным изданиям связано с тем, что он давно мечтает о создании собственного СМИ под "гордым" названием ФБК. Таким образом, он бы стал беспрепятственно распространять свою пропаганду. Однако этой "голубой мечте" не суждено воплотиться. Своей критикой в адрес либеральных изданий Навальный пытается их "воспитывать", но в итоге постепенно остается без сторонников. На данный момент его поддерживают только "Радио Свобода" и "Би-би-си", пишет Федеральное агентство новостей.

Такое отношение главы ФБК к своим сторонникам и коллегам говорит о том, что в так называемой "прекрасной России будущего" все СМИ должны подчиняться Навальному. Отсутствие политического веса мешает ему диктовать свои требования. Получается, что представители прессы, по его мнению, не должны стремиться к объективности, а подстраиваться исключительно под запросы влиятельных западных спонсоров.

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Автор: Илья Романович
#оппозиция #сми #навальный #фбк #серуканов

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