Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Команда российско-японских ученых разработала самый точный экспресс-тест на COVID-19

Команда российско-японских ученых разработала самый точный экспресс-тест на COVID-19

 КПРФ не даст Ленину отпраздновать юбилей в изоляции

КПРФ не даст Ленину отпраздновать юбилей в изоляции
Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

 Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
Команда российско-японских ученых разработала самый точный экспресс-тест на COVID-19

Команда российско-японских ученых разработала самый точный экспресс-тест на COVID-19

 КПРФ не даст Ленину отпраздновать юбилей в изоляции

КПРФ не даст Ленину отпраздновать юбилей в изоляции
Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

Олейник объяснил страх властей Украины перед федерализацией

 Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада
Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

Глава итальянского региона Венето поблагодарил Россию за помощь на фоне пандемии

 Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса

Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе парада Победы на фоне коронавируса
14:21   17 Апреля 2020
Общество

Россияне старше 65 лет получат больничные листы до 30 апреля

Россияне старше 65 лет получат больничные листы до 30 апреля

Работающие пожилые люди в России получат возможность взять электронный больничный с 20 по 30 апреля, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что документ смогут выдавать, если работодатели людей старше 65 лет передадут данные в Фонд социального страхования. По словам Котякова, гражданам не придется подавать каких-либо дополнительных документов.

Возможность получить больничный лист предоставляется гражданам старше 65 лет, если они не работают дистанционно и не ушли в отпуск. Эти меры приняты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией на территории РФ.

Электронные больничные листы будут оплачиваться за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи дней с даты ухода на больничный. Данная схема способна не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#пенсионеры #работа #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...