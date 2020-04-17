Россияне старше 65 лет получат больничные листы до 30 апреля

Работающие пожилые люди в России получат возможность взять электронный больничный с 20 по 30 апреля, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что документ смогут выдавать, если работодатели людей старше 65 лет передадут данные в Фонд социального страхования. По словам Котякова, гражданам не придется подавать каких-либо дополнительных документов.

Возможность получить больничный лист предоставляется гражданам старше 65 лет, если они не работают дистанционно и не ушли в отпуск. Эти меры приняты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией на территории РФ.

Электронные больничные листы будут оплачиваться за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи дней с даты ухода на больничный. Данная схема способна не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.