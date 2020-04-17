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13:57   17 Апреля 2020
Общество

Участника Pussy Riot Верзилова задержали за нарушение самоизоляции и ношение формы полиции

Участника Pussy Riot Верзилова задержали за нарушение самоизоляции и ношение формы полиции

Стражи правопорядка задержали активиста Pussy Riot Петра Верзилова. Мужчина, переодевшись в полицейского, разгуливал по столице РФ, нарушая тем самым режим самоизоляции.

Верзилов попал в руки правоохранителей в Хохловском переулке в пятницу. По словам источника, знакомого с ситуацией, участник группы Pussy Riot был одет в форму полицейского. 

За незаконное ношение одежды с символикой правоохранительных органов на него составили протокол. Кроме того, появившись на улице, Верзилов нарушил требование столичной администрации. На момент задержания он находился на расстоянии более 500 метров от места проживания, что противоречит требованиям режима самоизоляции. 

Ранее активист Pussy Riot уже привлекался к ответственности за нарушение правопорядка. В 2018 году он и три девушки выбежали на поле во время футбольного матча Чемпионата мира. При этом на Верзилове и его спутницах была также надета полицейская форма. 

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Автор: Ирина Большунова
#москва #задержание #нарушение #самоизоляция #верзилов

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