Трамп открывает Америку коронавирусу, но спасает себя

Американские власти начнут снимать карантинные ограничения в США, введенные из-за эпидемии коронавируса. Федеральное правительство уже предоставило губернаторам штатов пошаговый план.

«Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Штатные лидеры

США обгоняют остальные страны по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 14.00 17 апреля 2020 года, в стране зарегистрировано 676 676 случаев заражения. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки скончались более 4,5 тысячи человек. Это новый антирекорд.

Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк, в Южной Дакоте, Вашингтоне, Неваде, Колорадо, Луизиане и Джорджии. Более спокойная обстановка в Небраске, Западной Вирджинии, Миннесоте, Орегоне и на Аляске. Но повсеместно введены санитарные ограничения, люди сидят дома, улицы крупнейших американских городов пустуют, закрыты бары, школы, развлекательные центры, кинотеатры и другие общественные места.

Несмотря на десятки тысяч зараженных, Дональд Трамп приказал постепенно отменять ограничительные меры. На брифинге он заявил, что это нужно для поддержки экономики и медицины:

«Наши эксперты говорят, что кривая (заболеваемости – прим. ред.) выравнивается. <…> Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет».

Шаг за шагом

По плану Трампа, губернаторы штатов будут сами решать, когда приступать к следующему этапу, отталкиваясь от ситуации в своем регионе.

Первый шаг: людям разрешат гулять, посещать зоны отдыха, парки и крупные магазины. На этом этапе рекомендовано избегать собраний больше десяти человек. Путешествия остаются под запретом, работодателям по-прежнему советуют перевести сотрудников на «удаленку». Также закрытыми остаются школы и бары, а спортзалы, столовые, кинотеатры и религиозные учреждения могут работать, но в них должна соблюдаться социальная дистанция.

Второй шаг предполагает режим самоизоляции только для тех граждан, которые находятся в зоне риска (пожилые, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, астмой и онкологией). Членам их семей также рекомендовано оставаться дома. Разрешаются поездки, не связанные с первой необходимостью. Школы и лагеря открываются, барам разрешено работать, если есть свободное пространство.

Третий шаг разрешает людям, находящимся в зоне риска, возобновить общественную деятельность (гулять, посещать магазины, общественные места) при условии, что они соблюдают социальную дистанцию. Посещения в госпиталях и домах престарелых возобновляются.

Двойная игра

Меры по снятию санитарных ограничений в США расходятся с действиями Вашингтона в отношении собственной безопасности. В пятницу, 17 апреля, издание Newsweek сообщило, что специальная оперативная группа армии США, которая отвечает за экстренную эвакуацию Белого дома и других правительственных учреждений, приведена в состояние круглосуточной готовности.

Объединенная оперативная группа «Национальный столичный регион» JTF-NCR (с англ. — Joint Task Force National Capital Region) подчиняется Министерству обороны США и обеспечивает безопасность руководства страны на суше, воде и воздухе.

Человек, который знает характер и общественные настроения американцев, не найдет в этом никакого противоречия, рассказал «Политике Сегодня» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Тотальная безработица и экономический кризис всегда будут пугать американское общество больше, чем локальные трагедии в семьях из-за эпидемии коронавируса.

«Американскому обществу несвойственна эмпатия, оно не обращает внимание на чужие проблемы. <…> Для них несколько тысяч умерших не стоят нескольких миллионов безработных. А если вирус доберется до Белого дома, то конечно они сразу эвакуируются. Про себя-то они точно не забудут. Что касается американского государства, оно не будет гарантировать жителям безопасности от вируса», — отметил эксперт.

Предвыборные очки

Политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков видит причину желания Трампа скорее открыть Америку в предстоящих президентских выборах.

«Сейчас реальная ситуация в США далека от спада, о котором говорит Трамп. Снятие карантинных мер делается исключительно для того, чтобы более или менее успешно вести предвыборную кампанию».

Вирус COVID-19 практически свернул весь пиар кандидатов в президенты Штатов – американцам сейчас не до этого. По мнению Судакова, Трамп вынужден объявлять на всю страну о неком «спаде» коронавируса из-за кандидата от демократической партии Джо Байдена, который стремительно набирает популярность.

Недавно экс-президент Барак Обама заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Байдена на пост американского лидера. Судаков подчеркнул, что свои очки демократ набирает исключительно на критике действий Трампа. Это вынуждает последнего пытаться восстановить свой имидж в глазах избирателей.

«Трамп сейчас просто вынужден заявлять, что эпидемия пошла на спад, что экономика будет восстановлена, все будет хорошо и так далее. Но реальная картина другая – американцы, с которыми я общаюсь по переписке, рассказывают об ужасном положении в стране. Поэтому и команда по эвакуации Белого дома не дремлет. Они-то знают истинное положение вещей», — добавил американист.

Судаков уверен, что меры по снятию санитарных ограничений принимаются необдуманно и рано. За свои политические очки Трамп заплатит человеческими жизнями: