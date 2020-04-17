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13:49   17 Апреля 2020
Общество

Всероссийские проверочные работы проведут в следующем учебном году

Всероссийские проверочные работы проведут в следующем учебном году

Минпросвещения России решило перенести проведение всероссийских проверочных работ на следующий учебный год, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

Выступление министра на брифинге опубликовано на официальном сайте правительства России. Всероссийские проверочные работы будут проводить для учеников с четвертого по восьмой класс, а также в десятых и одиннадцатых классах, уже в следующем учебном году. Соответствующее решение было принято на основе переговоров с учителями, родителями и представителями образовательного сообщества.

При этом аттестация школьников не будет зависеть от результатов ВПР. Целью проведения работ является диагностика знаний учеников и выявление пробелов. По итогам учителя получат рекомендации, чтобы выстроить необходимую методику для дальнейшего обучения, заявил министр.

Всероссийские проверочные работы проводят с 2015 года по некоторым учебным предметам. Их главной задачей считается оценка уровня подготовки школьников согласно требованиям ФГОС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#школьники #образование #минпросвещения

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