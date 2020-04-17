YouTube мог злонамеренно заблокировать аккаунт ФАН на видеохостинге

Разобраться в причинах действий YouTube и Google, которые без объяснения заблокировали аккаунт Федерального агентства новостей, призвал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.

Google заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, указав, что были нарушены несуществующие правила, но не назвав конкретных причин. YouTube также блокировал и выступление президента России Владимира Путина, но признал свою ошибку и восстановил видео. Об этом сообщает ФАН.

Боярский считает, что о блокировке страниц ФАН необходимо заявить во всеуслышание и ждать реакции представителей YouTube. Так как они не имеют права блокировать аккаунты без веских оснований. Он предположил, что блокировка аккаунта является либо ошибочной, как это было в случае с видеообращением Путина, либо умышленной, что уже говорит об открытой позиции неприятия на своих площадках российских СМИ. Это является прямым нарушением принципов демократии и свободы слова, неприкрытой цензурой.