Банк России порекомендовал кредиторам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Кредитным и микрофинансовым организациям следует приостановить все процедуры принудительного выселения должников до 30 сентября 2020 года, заявил Банк России.

Соответствующая рекомендация приводится в материалах, опубликованных на официальном сайте регулятора. Как уточняется, речь идет о жилых помещениях, на которые ранее было обращено взыскание за неуплату. Также Банк России порекомендовал всем кредитором не проводить очных встреч с должниками во время режима самоизоляции.