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13:36   17 Апреля 2020
Общество

Банк России порекомендовал кредиторам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Банк России порекомендовал кредиторам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Кредитным и микрофинансовым организациям следует приостановить все процедуры принудительного выселения должников до 30 сентября 2020 года, заявил Банк России.

Соответствующая рекомендация приводится в материалах, опубликованных на официальном сайте регулятора. Как уточняется, речь идет о жилых помещениях, на которые ранее было обращено взыскание за неуплату. Также Банк России порекомендовал всем кредитором не проводить очных встреч с должниками во время режима самоизоляции.

"ЦБ РФ рекомендует приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений", — говорится в сообщении.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цб рф #центробанк #кредиторы

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