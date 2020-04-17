КПРФ не даст Ленину отпраздновать юбилей в изоляции

Ежедневный рост числа заболевших COVID-19 (с 16 на 17 апреля в России плюс 4070 новых случаев) не останавливает руководство КПРФ в желании пышно отметить 150-летие Владимира Ленина. В мэрию коммунисты подали заявку: 22 апреля они намерены возложить цветы к мавзолею, где вождь, переживший пандемию испанки, «пережидает» вспышку нового коронавируса. После запланирован митинг численностью до 50 человек и онлайн-конференция.

Юбилей Ленина перевешивает опасность заразиться вирусом — лично поздравить вождя собирается лидер партии Геннадий Зюганов, который в силу возраста (75 лет) входит в группу риска. Как сообщил «Политике Сегодня» его пресс-секретарь Александр Ющенко, от новой напасти планируют защищаться масками и соблюдением дистанции.

«Мы не откажемся [от возложения цветов] из-за коронавируса. Мы сейчас дали заявку на проведение: идут переговоры. Планируем акцию с соблюдением всех санитарных норм и небольшим количеством людей», — говорит Ющенко, добавляя, что присутствовать будет только руководство КПРФ.

Присоединиться к поздравлениям намерен и бывший кандидат в президенты России от КПРФ, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. Но только если мероприятие разрешат московские власти.

«Если партии разрешат возложить цветы к мавзолею, то, конечно, я приму участие. Пускай я и беспартийный, но директор совхоза имени Ленина. А для нас этот человек не только создатель Советского Союза, но и нашего совхоза. Поэтому если меня Геннадий Андреевич пригласит, то я обязательно приеду», - сказал Грудинин.

К слову, в совхозе есть свой памятник вождю. Поэтому в любом случае 22 апреля без цветов от Грудинина Ленин не останется.

Разрешат ли КПРФ проводить торжество в центре Москвы, станет известно в понедельник, 20 апреля. Впрочем, другие последователи заветов Ильича — партия «Коммунисты России» — уже получила отказ от мэрии на проведение похожей акции.

Как рассказал «Политике Сегодня» председатель партии Максим Сурайкин, празднования «перенесут» в интернет. Кроме того, партия договаривается о возложении цветов с областными администрациями там, где нет заболевших COVID-19. Правда, «чистых» регионов в России не осталось.

«Возложить цветы к мавзолею — это долг коммуниста. Мы тоже подали заявку на проведение акции у мавзолея. Но получили отказ. Поэтому оставим возложение венка к одному из главных памятников Ленина в Москве на Октябрьской, временно Калужской площади, с соблюдением всех санитарных норм. Конечно, любое мероприятие можно провести, не подвергая людей опасности: соблюдать дистанцию, носить маски. Мы будем праздновать, проводя интернет-конференции», — поделился коммунист с «ПС».

Наиболее безопасной акцией, по мнению Сурайкина, станет флешмоб «Ленин в окне». Коммунисты призывают 22 апреля выставить в окнах картонные и бумажные фигурки вождя. В Instagram отметить юбилей Ленина можно, выложив фотографию с его памятником под хэштегом #ЛЕНИН150. Самыми яркими снимками партия поделится в своем аккаунте.

Оффлайн встречи, митинги и другие массовые акции партия отложила до осени.

На 17 апреля в России заражено коронавирусом 32 008 человек, 273 умерли. На первом месте по числу заболевших — Москва (18 105 человек) и Московская область (3526).