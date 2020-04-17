Президент Российской Федерации под личным контролем держит ситуацию в борьбе с китайской коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В государстве применяются эффективные меры против распространения COVID-19. Владимир Путин лично следит за наращиванием койко-мест в медицинских учреждениях, а также оборудования и средств индивидуальной защиты от коронавируса для врачей и граждан.

По последним данным, в Российской Федерации зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 273 человека. При этом 2 590 россиян полностью выздоровели и выписались из больницы. Их жизни ничто не угрожает.