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 Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19
Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

Немецкий политолог Рар предупредил Киев о прекращении помощи Запада

 Минобороны РФ заявило о выявлении COVID-19 у воспитанников Нахимовского морского училища

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12:57   17 Апреля 2020
Общество

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Путин контролирует наращивание оборудования для борьбы с COVID-19

Президент Российской Федерации под личным контролем держит ситуацию в борьбе с китайской коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В государстве применяются эффективные меры против распространения COVID-19. Владимир Путин лично следит за наращиванием койко-мест в медицинских учреждениях, а также оборудования и средств индивидуальной защиты от коронавируса для врачей и граждан.

По последним данным, в Российской Федерации зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 273 человека. При этом 2 590 россиян полностью выздоровели и выписались из больницы. Их жизни ничто не угрожает.

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Автор: Илья Романович
#россия #владимир путин #дмитрий песков #коронавирус

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