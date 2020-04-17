Депутатом-лихачом на Lexus оказался «независимый кандидат» от Навального и КПРФ

В Республике Алтай разгорелся нестандартный политический скандал. Депутат городского собрания Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков был отправлен в психиатрическую больницу на обследование после неудачной попытки то ли самосожжения, то ли поджога. Инцидент произошел во время изъятия у парламентария автомобиля Lexus судебными приставами. Именно своевременные действия правоохранителей предотвратили возможную трагедию.

Продавец воздуха

Днем 15 апреля Сергей Кухтуеков со своим сыном Артемом прибыли на личном автомобиле Lexus к зданию судебных приставов. Они должны были передать внедорожник в счет погашения внушительного долга.

Как позже сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, у них в отношении Кухтуекова находилось 69 исполнительных производств о взыскании задолженности на сумму более 1,2 миллиона рублей. В основном это неоплаченные штрафы за нарушение ПДД и неоплаченная аренда нежилого помещения. На момент инцидента долг составлял 730 тысяч рублей.

При этом Кухтуекова сложно назвать бедным человеком. Он предприниматель с 20-летним стажем, а известность получил благодаря своей фирме по продаже воздуха. Судя по отчетности, ООО «Воздух Алтая» в 2018 году вышла на самоокупаемость с годовой прибылью в 840 тысяч рублей. Кроме того, депутат числится руководителем ООО «Ателье Мебели» с годовым оборотом в четыре миллиона рублей.

Как видно, деньги на оплату долгов у Кухтуекова есть, по крайней мере должны быть. Однако по информации авторов регионального Telegram-канала «Алтайские истории», всю прибыль депутат «спускает» в казино Altai Palace. Также отмечается, что парламентарий должен не только государству, неофициальные долги перед партнерами у него могут оказаться значительно больше.

Депутат, о котором молчит оппозиция

Депутат-игроман, продавец воздуха, злостный нарушитель ПДД с миллионным долгом. Казалось бы, о такой истории должны рассказать все либеральные СМИ. Но на 11 часов 17 апреля, то есть спустя двое суток после инцидента, ни «Новая газета», ни «Эхо Москвы», ни Meduza и слова не написали про скандальный инцидент с парламентарием.

Секрет такой «информационной слепоты» прост, Кухтуеков избирался от партии КПРФ и является представителем так называемых «независимых кандидатов», которых на выборах 2019 года продвигал Алексей Навальный через свою сеть штабов.

Что интересно, Навальный, как и либеральная пресса, усиленно не замечает своего «независимого кандидата» из Горно-Алтайска. На страницах блогера в соцсетях нет ни одного упоминания про коммуниста-правонарушителя на «Лексусе», продающего людям воздух.

Несостоявшийся «герой» оппозиции

Вот только сам Кухтуеков такому молчанию единомышленников вряд ли рад. Как ранее упоминалась, 15 апреля он должен был передать свой автомобиль судебным приставам в счет погашения долга. Но процесс сперва превратился в комедию. А потом едва не перерос в трагедию.

Весь процесс передачи авто сын депутата Артем Кухтуеков снимал на видео. А сам «коммунист» в это время рассказывал на камеру, что изъятие автомобиля является ничем иным, как давлением на «независимого депутата».

Когда громкие слова на приставов не подействовали, Кухтуеков схватил заранее заготовленную канистру, в которой обычно хранятся горючие жидкости, и попытался ее открыть. На данный момент не известно, пытался ли депутат совершить акт самосожжения, или поджечь собственный автомобиль, чтобы он никому не достался.

Но скорее всего он намеренно спровоцировал правоохранителей на действия. Выполняя свои служебные обязанности приставы скрутили мужчину, забрали канистру и отправили буйного депутата на проверку в психиатрическую больницу. Весь процесс был снят на камеру Артемом. В момент задержания Кухтуеков выкрикивал известный лозунг либералов «Россия будет свободной».

Вероятно, таким провокационным способом депутат, прошедший в городской совет под патронатом КПРФ и при поддержке Навального, хотел превратить себя из злостного нарушителя, игромана и должника в «жертву политических репрессий». Именно по такому сценарию летом 2019 года московские «независимые кандидаты» превращались из никому не известных личностей в именитых «борцов с режимом».

В случае успеха парламентарий мог рассчитывать на пожертвования, а может и на финансовую помощь от главного спонсора российской оппозиции Михаила Ходорковского. Это поправило бы его непростое финансовое положение, позволило купить новый внедорожник и почаще бывать в казино. Но, как теперь уже понятно, задумка Кухтуекова не удалась. О нем молчат и в КПРФ, и в структурах Навального. Пока мужчина был выгоден, либералы его поддерживали, но как только стал неудобен, то московская оппозиционная тусовка о нем тут же забыла.

Избирателям остается только догадываться, сколько еще таких «коммунистов» попало в региональные советы по всей России в результате союза руководства компартии с Алексеем Навальным. Самим «независимым кандидатам» из регионов тоже будет полезно проанализировать инцидент и подумать, станет ли столичная оппозиция за них вступаться в случае чего, или их «сольют» без шума и пыли, как это произошло с Сергеем Кухтуековым.